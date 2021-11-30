Пьяный дрифтер опробовал первый гололед в Санкт-Петербурге

На парня составили административный протокол.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, дрифтер решил обкатать первый гололед в Северной столице.
Сотрудники полиции поймали автолюбителя у парковки гипермаркета на Богатырском проспекте.
На парня составили административный протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
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