Пьяный дрифтер опробовал первый гололед в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

На парня составили административный протокол.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, дрифтер решил обкатать первый гололед в Северной столице.

Сотрудники полиции поймали автолюбителя у парковки гипермаркета на Богатырском проспекте.

На парня составили административный протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Вам будет интересно
Видео: дороги Ленобласти и Петербурга замело ночным снегопадом – образуются пробки
Ночной снегопад засыпал магистрали Ленинградской области так сильно, что по некоторым, в частности, в Выборгском районе, невозможно проехать. Не лучше...
30.11.2021 24
Автор