В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации

Законопроект предусматривает первый штраф в размере €3,6 тыс., а за отказ его оплатить лишать свободы на четыре месяца.

Местные СМИ со ссылкой на разрабатываемый законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии рассказала, что власти страны намерены ввести крупные штрафы за отказ от прививки в размере до 7,2 тысяч евро. Такой крупный штраф будет грозить тем гражданам, кто дважды проигнорирует уведомления властей о вакцинации.

Минимальный штраф составит 3,6 тысяч евро или лишение свободы сроком на четыре месяца за отказ оплатить эту сумму.

Власти Австрии собираются ввести обязательную вакцинацию для всех проживающих в стране с февраля 2022 года. Исключение сделают для детей до 12 лет, беременных женщин и тех, кому по медицинским причинам прививку делать нельзя. Законопроект будет представлен на следующей неделе, документ должен ещё пройти одобрение обеих палат парламента страны.

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О планах ввести в стране обязательную вакцинацию с февраля следующего года власти Австрии уже заявляли. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране среди людей, которые выступают за добровольную вакцинацию.