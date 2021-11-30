Депутаты Ленобласти поддержали закон о введении QR-кодов

Заседание комиссии Законодательного собрания Ленобласти, где 30 ноября обсуждался законопроект о QR-кодах, прошло при закрытых дверях без журналистов.

Большинство из заседавших высказались в поддержку документа. Ленобласть официально поддержала закон о QR-кодах, пишет 47news.

Напомним, в Госдуму внесено два законопроекта о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта – авиа и ж/д. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.