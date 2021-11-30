Подробности: самолет из Пулково в Доминикану до сих пор не улетел. Пассажиры ждут вылета 18 часов

Пассажиры рейса ZF 945 все еще ждут вылета в доминиканскую республику. По уточненным данным, пассажиров все-таки выпустили из самолета, накормили и расселили в гостиницу.

Об этом вечером, 30 ноября пишет Фонтанка. По последней информации, задержка рейса составила больше 18 часов, из которых 5 часов пассажиры провели на борту воздушного судна без еды. Теперь рейс перенесли на 21:00.

Транспортная прокуратура уже начала проверку.

Пассажиры воздушного судна (521 человек) обеспечены горячим питанием и напитками, часть из них расселены в гостиницу, часть убыли домой, – сообщили в ведомстве.

Видео из салона самолета мы публиковали ранее.