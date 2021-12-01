Полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летней давности в поселке Рощино

В Воронежской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло весной 1997 года в Выборгском районе Ленобласти.

По версии следствия, ранним утром 7 мая 1997 года в квартире дома на улице Заречной в Рощино, ныне задержанный со своим знакомым нанес несколько ударов по голове другому знакомому, накинул на шею веревку и задушил.

Было возбуждено уголовное дело. Установить причастность задержанного к совершению преступления удалось осенью прошлого года – его объявили в федеральный розыск.

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58-летнего уроженца поселка Каменка Выборгского района доставили в отдел полиции для последующей передачи в следственный отдел по городу Выборгу.