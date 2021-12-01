«Снежный штаб»: Дворники в Ленобласти должны выходить на работу в 5 утра

Администрация Ленобласти запросила у местных властей информацию по очистке улиц и работе техники

«Важно не забывать, что сначала должны быть очищены те улицы, где есть школы, больницы, детские сады и общественные пространства. Это, не говоря уже в целом про быструю уборку остановок, тротуаров и пешеходных дорожек», — подчеркнул в ходе совещания « Снежного штаба » глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Комитет ЖКХ Ленобласти, в свою очередь, напомнил, что рабочая смена дворников в снегопады должна начинаться минимум с 5 часов утра, чтобы к моменту выхода людей на работу основные пешеходные пути были уже расчищены.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули. За состоянием проезжей части круглосуточно следят 29 метеостанций, из которых три было смонтировано на днях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.