Свыше 400 единиц спецтехники чистят региональные дороги Ленобласти

За сутки в от снега и наледи очищено 23 тысячи километров региональных дорог и обочин.

На обработку региональных дорог было использовано 450 тонн чистой соли, круглосуточно на линии трудятся свыше 400 единиц спецтехники. На «горячую» линию «Ленавтодора» и в официальный инстаграмм областных дорожников — @dorogi_lo— поступило 83 заявки от водителей.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.