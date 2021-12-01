Названы самые нежелательные подарки на Новый год

Самыми нежелательными подарками на Новый год оказались носки, свечи и кружки.

Чаще всего опрошенные россияне называли самыми ненужными подарками такие предметы гардероба как носки, футболки и халаты (5%). На втором месте – сувениры, например, свечи, магниты, брелоки и статуэтки-символы года (4%). На третьем месте оказались кухонные принадлежности – кружки, приборы и так далее (3%). Сладости и предметы гигиены в числе нежелательных подарков назвали 2% опрошенных. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob.

11% опрошенных среди ненужных подарков называли самые разные вещи, от полотенец и ручек до лыж и самокатов. 14% затруднились с ответом, 1% назвал худшим подарком плохое настроение. 24% опрошенных заявили, что хуже всего – отсутствие какого-либо подарка, 34% сказали, что не получали нежелательных подарков