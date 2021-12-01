В Петербурге строители разгромили подъезд новом ЖК за то, что им не заплатили за работу

Сегодня утром, 1 декабря, жителей одного из домов ЖК «Цивилизация на Неве» в Петербурге ожидал неприятный «сюрприз».

В их квартирах было отключено отопление, а подъезд был разгромлен: лифт не работал, стены были исписаны и облиты маслом и водой с пеной, разбиты источники питания лифтов и срезаны стояки.

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Судя по посланиям, оставленным на стенах, погром в подъезде устроили строители, которым не заплатил за работу.

Застройщик «Группа ЛСР» заявил, что услуги подрядчика были оплачены, акт вандализма — непонятен. На месте уже побывала полиция, дефекты устранят в кратчайшие сроки, а в парадных усилят охрану.