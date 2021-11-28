Найдена банда, совершавшая жестокие нападения в Петербурге и Ленобласти 7 лет назад – главарь уже убил подельника и сидит в тюрьме

По информации ivbg.ru, 24 ноября в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РФ (бандитизм) в отношении 43-летнего Алексея Надеждина. В июле 2016 года он был осужден на 13 лет за убийство подельника Евгения Полевщикова. Банда состояла из них двоих.

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В результате следственных мероприятий установлено, что Алексей Надеждин имеет отношение к убийству мужчины, тело которого с прострелянной головой найдено 3 октября 2014 года на территории «Северной ТЭЦ» в Мурино.

В ходе допроса в рамках этого дела стало известно, что с 2012 по 2014 годы банда из двух человек совершила серию разбойных нападений. Одно из них совершено 11 декабря 2013 года на магазин «Верный» в деревне Малое Карлино Ломоносовского района.

Там они забрали из кассы около 40 тысяч рублей, а также ранили из пистолета 25-летнего Дмитрия Никуличева, защищавшего кассиршу. Мужчина оказался в больнице в критическом состоянии с пулей у позвоночника. Хирурги Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге провели ему восемь операций на органах и поврежденных позвонках. Он выжил.

Затем 17 марта 2014 года Надеждин с Полевщиковым напали на отделение «Почты России» в Пушкине, однако денег там не было. А 1 апреля 2014 года атаковали магазин «Пятерочка» в Ропше, избили продавца и забрали 102 тысячи рублей.

Следующее известное нападение – также на магазин «Пятерочка» в деревне Бегуницы Волосовского района 13 апреля 2014 года. Добыча – 27 тысяч рублей.