Более трети платежей жители Ленобласти совершают при помощи смартфонов

Согласно исследованию МТС Банка, популярность мобильной бесконтактной оплаты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. По данным банка, 36% платежей жители Ленобласти совершают с помощью смартфонов. В прошлом году доля таких операций была ниже – только 26%.

Примечательно, что в онлайне популярность оплаты pay-сервисами меньше – 28% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года. Это можно объяснить тем, что еще не все приложения и интернет-ресурсы реализовали у себя возможность такого способа оплаты.

Стоит отметить, что в регионе pay-сервисами пользуются чаще, чем в среднем по России: 36% транзакций против 34%.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay – в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay – 36%, Samsung Pay – 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы. Примечательно, что в предыдущие годы Apple Pay показывал отрицательную динамику, а за минувший год он показал рост на 6%, доля Google Pay прибавила 1%, а доля Samsung Pay упала на 8%. Отдельно стоит отметить Mir Pay – пока сервис не составляет конкуренцию тройке лидеров, однако за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса увеличилось в 10 раз.

Самые популярные платежи у жителей Ленобласти, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре 2021 года 68% транзакций со смартфонов и 57% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 58% и 50%.

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Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Учитывались платежные операции за октябрь 2020-2021 годов.