«Безопасность всех зависит от каждого»: Ленобласть развеивает мифы о СПИДе

Ленинградский центр по профилактике и борьбе со СПИДом запустил кампанию «Безопасность всех зависит от каждого».

В группе «ВКонтакте» главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД Алексей Ковеленов развеял опасные мифы о ВИЧ-инфекции, а врач-инфекционист Кировской больницы Дмитрий Щукарёв рассказал о том, как уберечься от опасного заболевания.

В ближайшее время в сообществе также появится рассказ ВИЧ-инфицированного.

По состоянию на 30 июня 2021 года среди жителей Ленобласти зарегистрировано около 20 тыс. человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 396 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом, в нашем регионе, как и во всем мире, растет количество новых случаев ВИЧ-инфекции у жителей старше 45 лет.

Вам будет интересно Больше 200 подростков в Петербурге оказались ВИЧ-инфицированными С такими показателями Петербург остается одним из лидеров по ВИЧ-инфицированным. В городе на данный момент проживает 350 детей до 18... 29.11.2021 238

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается важный для человечества день – Всемирный День борьбы со СПИДом. Напомним, что ВИЧ – это вирус, а СПИД – это болезнь, следствие вируса. Инфицирование вирусом – это начальная стадия болезни. Далее вирус размножается в организме, передается другим людям (при половых контактах или через кровь). При этом никаких внешних проявлений вируса может не быть.

СПИД же – это последняя, терминальная стадия болезни, когда разрушается иммунная система человека и организму становится нечем защищаться от бактерий и вирусов. Часто ослабленный из-за СПИДа организм не способен противостоять болезням, от чего человек умирает. Если человек своевременно диагностирует у себя наличие ВИЧ (как правило, это происходит при сдаче анализов крови, при планировании беременности, при донорстве крови), у него есть все шансы прожить долгую жизнь, применяя специальные препараты – антиретровирусную терапию. В России лекарства назначаются бесплатно.