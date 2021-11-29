Больше 200 подростков в Петербурге оказались ВИЧ-инфицированными

С такими показателями Петербург остается одним из лидеров по ВИЧ-инфицированным. В городе на данный момент проживает 350 детей до 18 лет с подтвержденной инфекцией, больше 60% из них — подростки.

Такие данные привел на пресс-конференции главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению Петербурга, а также заведующая поликлиническим отделением материнства и детства Анна Самарина.

Они уточнили, что 80% новых зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ в Петербурге происходит половым путем. По мнению врачей, подростки заражаются из-за недостаточного просвещения.