Больше 200 подростков в Петербурге оказались ВИЧ-инфицированными

С такими показателями Петербург остается одним из лидеров по ВИЧ-инфицированным. В городе на данный момент проживает 350 детей до 18 лет с подтвержденной инфекцией, больше 60% из них — подростки.
Такие данные привел на пресс-конференции главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению Петербурга, а также заведующая поликлиническим отделением материнства и детства Анна Самарина.
Они уточнили, что 80% новых зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ в Петербурге происходит половым путем. По мнению врачей, подростки заражаются из-за недостаточного просвещения.
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