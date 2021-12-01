Две машины оказались в кювете после ДТП в Янино – видео

Серьезное ДТП произошло днем 1 декабря на Объездной улице в поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленобласти.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, лоб в лоб столкнулись каршеринговый автомобиль Smart Fortwo и Lada Granta. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, обе машины после ДТП улетели в кювет.

В результате аварии пострадал водитель каршеринга, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.