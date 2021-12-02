Квартирный пожар в Кузьмолово выгнал на улицу 30 жильцов – фото с места

В паблике «Кузьмолово. Новости нашего дома» сообщают: сильный пожар произошел в квартире, расположенной на шестом этаже дома на улице Школьная, 7а, в Кузьмолово Всеволожского района.

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По информации ivbg.ru, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 декабря в 19:20. На место прибыли 16 пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 20:10.

В результате пожара никто не пострадал. Однако на время тушения из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе трое детей.

Фото: vk.com/kuzmolovohomenews