SuperJob: россиянам для счастья необходимо зарабатывать в среднем 178 тысяч рублей в месяц

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне хотят зарабатывать в среднем 178 тыс. рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам свежего соцопроса, в котором приняли участие 22 тыс. человек со всех округов страны.

Для сравнения, в начале года среднестатистическому россиянину для счастья нужно было ежемесячно зарабатывать по 166 тыс. рублей. Впрочем, представления о необходимом для счастья доходе варьируются в зависимости от региона. Например, у жителей Москвы запросы традиционно самые высокие — им, чтобы почувствовать себя счастливыми, нужно получать каждый месяц по 228 тыс. рублей. Чуть более скромные запросы у жителей Владивостока (204 тыс. рублей), Ростова-на-Дону (198 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (192 тыс. рублей) и Екатеринбурга (186 тыс. рублей).

В пятерку самых нетребовательных в этом отношении городов вошли Киров, Липецк, Астрахань, Рязань и Оренбург. Там жителям остаточно в среднем 140 тыс. рублей в месяц.