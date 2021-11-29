Выплаты по больничным, беременности и родам будут начислять автоматически

Со следующего года все больничные листы будут оформляться в электронном виде, а выплаты по ним будут поступать автоматически. Такой порядок выплат будет распространяться и при беременности, родам и при рождении ребёнка.

Как сообщает 29 ноября пресс-служба Кабинета Министров РФ, беззаявительный порядок выплат предусмотрен новыми правилами взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования (ФСС).

Электронные листы нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования («Соцстрах»). Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг. Там же будет отражена информация о назначении и выплате пособия.