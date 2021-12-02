За удар по полицейскому и оскорбления пьяный житель Лодейнопольского района отделался условным сроком

Автор: Анастасия Щербакова
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Спасло правонарушителя раскаяние и признание вины.

Об этом в четверг, 2 декабря пишет пресс-служба Прокуратуры Ленобласти. Так, находясь в состоянии опьянения житель деревни Шамокша нанес полицейскому удар по лицу словесно оскорбил в грубой неприличной форме.

Такую реакцию у подсудимого вызвала попытка полицейского пресечь его незаконную деятельность, однако какую именно, в ведомстве не уточнили.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

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02.12.2021 138
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