За удар по полицейскому и оскорбления пьяный житель Лодейнопольского района отделался условным сроком

Спасло правонарушителя раскаяние и признание вины.

Об этом в четверг, 2 декабря пишет пресс-служба Прокуратуры Ленобласти. Так, находясь в состоянии опьянения житель деревни Шамокша нанес полицейскому удар по лицу словесно оскорбил в грубой неприличной форме.

Такую реакцию у подсудимого вызвала попытка полицейского пресечь его незаконную деятельность, однако какую именно, в ведомстве не уточнили.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.