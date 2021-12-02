Сбежавший из тюремной больницы в Ленобласти насильник до сих пор не найден

Более двух недель назад из Волосовской межрайонной больницы сбежал насильник. Найти его правоохранителям до сих пор не удалось.

Уроженец Узбекистана незаконно покинул медучреждение 14 ноября этого года. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что мужчина свободно передвигался без охраны в дневные часы по территории, потому что содержится в колонии-поселении. Однако беглец решил воспользоваться оказанным ему доверием и скрылся.

Как выяснилось, мужчина отбывает тюремный срок за насилие над несовершеннолетней. Полиция просит помощи в поисках беглеца.

Любую информацию о преступнике принимают по номерам 9-931-249-66-61 или 112.