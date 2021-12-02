Ленобласть ослабила коронавирусные ограничения

Появилось обновленное «антиковидное» постановление, действующее на территории Ленобласти. Теперь жителей региона ждет ряд послаблений.
Соответствующее постановление подписал 2 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Что меняется со 2 декабря:
- фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры с паспортами коллективного иммунитета могут не требовать у посетителей QR-коды;
- теперь не нужно предварительно записываться на тренировки в фитнес-центры;
- разрешаются мероприятия при наличии у участников «антиковидных» документов, но при участии более 50 человек потребуется согласование Роспотребнадзора;
- ночные клубы и дискотеки теперь могут работать, но строго с 6.00 до 23.00 и при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста;
- паспорта коллективного иммунитета для медиков, школ и учреждений соцзащиты теперь будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних 6 месяцев) 95% сотрудников.
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