Министерство иностранных дел Финляндии отложило возобновление железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Об этом в четверг, 2 декабря пишет портал yle со ссылкой на заявление МИД Финляндии.

У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию, – заявила младший госсекретарь Нина Васкунлахти, выступившая на финско-российском деловом форуме Finnish Business.

При этом, по словам Васкунлахти, переговоры по возобновлению ж/д сообщения продолжаются.

Штаб по борьбе с коронавирусом РФ сообщал в ноябре, что движение поезда «Аллегро» может возобновиться 12 декабря. Финская железнодорожная компания VR так и не подтвердила эту дату запуска.