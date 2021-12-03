Из дома возле Сойкино украли золотой царский червонец – ущерб составил 1,3 млн рублей

По информации ivbg.ru, вечером 1 декабря в полицию Ломоносовского района обратилась 29-летняя жительница садоводства, расположенного возле деревни Сойкино.

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В ее доме побывал вор. Чтобы попасть внутрь, он отжал стеклопакет. Добычей злоумышленника стали часы стоимостью 30 тысяч рублей и золотая монета с изображением императора Николая II номиналом в 10 рублей.

Материальный ущерб пострадавшей составил 1,3 млн рублей.