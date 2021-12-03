Сертификаты о статусе переболевшего COVID-19 будут переоформлены на «Госуслугах» на год

Загруженные на «Госуслуги» сертификаты переболевших коронавирусом будут переоформлены, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В ведомстве отметили, что мера коснется сроков действия сертификатов, которые загружены на единый федеральный портал «Госуслуги». Срок действия документов будет переоформлен на один год.

Минцифры действовало согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России. Переоформление уже происходит в автоматическом режиме. Сообщается, что процедура будет завершена в ближайшие дни.