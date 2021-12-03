Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации

По всей вероятности, его включат в обновленные временные рекомендации Минздрава.

Как стало известно, расширенный перечень противопоказаний к вакцинации от ковида может появиться уже в середине декабря.

Известия сообщают, что этот список, возможно, будет включен в обновленные временные рекомендации ведомства.

— Проект был направлен в Роспотребнадзор с целью уточнения алгоритма его применения. Информация о том, какие заболевания войдут в список, появится позже, — сказал источник издания.

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Стоит напомнить, что пока к противопоказаниями к прививке от COVID-19 относятся гиперчувствительность к какому-нибудь компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, ОРИ, обострение хронических болезней, а также возраст до 18 лет.