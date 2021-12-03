Регион пятый месяц подряд занимает второе место среди субъектов РФ по минимальному значению уровня регистрируемой безработицы ― 0,47%.

Как рассказали в ведомстве, с начала года для поиска подходящей работы на областную Биржу труда обратились 44,6 тысяч человек, безработными были признаны 16,5 тысяч человек. За 11 месяцев 2021 года служба занятости выдала 66,7 тысяч направлений на работу 42,9 тысячам граждан. В итоге, за 11 месяцев с помощью Биржи было трудоустроено 19,2 тысяч жителей региона.

Сегодня в базе вакансий области 56,8 тысяч предложений, из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.