В Ленобласти назначен новый глава Госстройнадзора

Ведомство возглавил Николай Циганов. Ранее он возглавлял Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации.

С 7 декабря председателем Госстройнадзора Ленобласти станет Николай Циганов. До переназначения он работал заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Ранее возглавлял Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации.

Летом сообщалось, что комитет возглавит Андрей Семчанков, однако он был поставлен на должность заместителя.