Минпромторг предложил ввести маркировку пива с 1 декабря 2022 года

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило ввести обязательную маркировку пива в специальной упаковке.

Предлагается ввести маркировку пива в спецупаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года. Что касается остального пива, по проект предлагает вводить обязательную маркировку с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в России каждая шестая бутылка светлого пива имеет нарушения нормативных требований.

Согласно проведенному анализу, шестая часть исследованных образцов оказалась с нарушениями законодательства.