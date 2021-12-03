Spotify назвал Моргенштерна самым популярным артистом в России

Среди пяти самых популярных исполнителей оказались одни рэперы.

Моргенштерн занял первое место по числу прослушиваний его песен на Spotify в России. Самая любимая композиция россиян — «Cristal & МОЕТ».

В пятерке самых популярных исполнителей страны оказались одни рэперы. Второе место досталось Скриптониту, третье — kizaru, четвертое — дуэту Miyagi & Andy Panda, а пятое — Big Baby Tape.

Русский рэп уже второй год занимает лидирующие позиции среди россиян. На втором месте в этом году — треки зарубежных исполнителей. Поп-музыка по-прежнему находится в топе по прослушиваниям.