Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге в нерабочие дни

В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября.

Городской комитет по культуре отозвал ранее выданные разрешения на выступления уличных музыкантов. В ведомстве объяснили, что эпидемическая ситуация делает нежелательными скопления людей на улице.

«Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти, как и по всей России, действует режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. На этот период в двух регионах введены дополнительные covid-ограничения. В Северной столице после выходных введут еще дополнительные антиковидные меры.