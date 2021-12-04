Снегопады и мороз ожидаются в Ленобласти в субботу

Автор: Александр Селиванов
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Зима ударит по регину морозами.

По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, в субботу, 4 декабря, в Ленобласти ожидаются снегопады и мороз до -14 градусов.

На дорогах будет скользко, поэтому водителей просят быть осторожными.

После выходных в Ленобласть придут 20-градусные морозы. Температура местами опустится до -20..-25 градусов.

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03.12.2021 182
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