Снегопады и мороз ожидаются в Ленобласти в субботу

Зима ударит по регину морозами.
По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, в субботу, 4 декабря, в Ленобласти ожидаются снегопады и мороз до -14 градусов.
На дорогах будет скользко, поэтому водителей просят быть осторожными.
После выходных в Ленобласть придут 20-градусные морозы. Температура местами опустится до -20..-25 градусов.
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03.12.2021 182