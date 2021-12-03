Рабочего насмерть зажевало снегоуборочной машиной в Петербурге

Несчастный случай произошел днем, 3 декабря на Краснопутиловской улице в Петербурге.

Информацию об этом передает портал 78.ru со ссылкой на свой источник. Так, во дворе дома 69 на Краснопутиловской улице рабочий «Водоканала» упал между зубцов снегодробильной машины. От полученных травм он скончался на месте.

Тело пришлось деблокировать прибывшим на место спасателям. В настоящее время выясняются все причины произошедшего. Проводится проверка.