В Санкт-Петербурге без вести пропал 23-летний парень

О его местонахождении нет никакой информации с 22 ноября.

Ростом пропавший 178 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. На руках у парня есть татуировки, одна из них паук с черепом. Добавляется, что мужчина может находиться в вашем районе. Поисковикам нужна помощь добровольцев.

Ранее ПСО «Лиза Алерт» подвел итоги за прошедший месяц: за октябрь в Петербурге и Ленобласти пропала втрое меньше людей.