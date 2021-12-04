В Санкт-Петербурге без вести пропал 23-летний парень

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

О его местонахождении нет никакой информации с 22 ноября.

3C08WLVdNIE
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Ростом пропавший 178 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. На руках у парня есть татуировки, одна из них паук с черепом. Добавляется, что мужчина может находиться в вашем районе. Поисковикам нужна помощь добровольцев.

Ранее ПСО «Лиза Алерт» подвел итоги за прошедший месяц: за октябрь в Петербурге и Ленобласти пропала втрое меньше людей.

Вам будет интересно
"ЛизаАлерт" просит помощи в поисках 45-летнего петербуржца, пропавшего 4 месяца назад
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются поиски Юрия Анисимова, который числится в пропавших с июля этого года. Просьбу о помощи в...
30.11.2021 233
Автор