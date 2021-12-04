В Санкт-Петербурге без вести пропал 23-летний парень

О его местонахождении нет никакой информации с 22 ноября.
Ростом пропавший 178 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. На руках у парня есть татуировки, одна из них паук с черепом. Добавляется, что мужчина может находиться в вашем районе. Поисковикам нужна помощь добровольцев.
Ранее ПСО «Лиза Алерт» подвел итоги за прошедший месяц: за октябрь в Петербурге и Ленобласти пропала втрое меньше людей.
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30.11.2021 233