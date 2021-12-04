Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года — эксперты

После он ослабнет настолько благодаря прививкам и естественному иммунитету, что будет походить на обычную простуду.

Британские ученые при правительстве Великобритании предположили, что коронавирус ослабнет и перестанет представлять такую опасность только через пять лет, то есть в 2026 году. Пока формируется иммунитет с помощью прививок и естественным образом, нужно принимать «активные» меры и мониторить новые мутации, пишет Российская газета.

Также специалисты рассказали об омикрон-штамме, который начали выявлять в Южной Африке. Они говорят, что большинство заражений легкие, но при этом количество госпитализаций растет. Отрицать заразность штамма не приходится, однако его воздействие на вакцины все еще не выяснено. На изучение «омикрона» нужно еще около двух-трех недель.