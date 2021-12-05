Гинцбург призвал быстрее ввести QR-коды на федеральном уровне

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что без скорейшего введения системы QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, на федеральном уровне победить пандемию не удастся.

«Настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — заявил Гинцбург в эфире телеканала НТВ

Он также напомнил о необходимости носить маски, это касается и вакцинированных. По его словам, маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами.

Напомним, в Госдуму внесено два законопроекта о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта – авиа и ж/д. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.