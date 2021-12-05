С 2022 года россиян начнут штрафовать за остекление балкона и обшивку сайдингом

С 1 марта 2022 года вступает в силу обновленная редакция правил пользования жилыми помещениями, в связи с чем появится ряд новых штрафов.

Так, если по плану дома балконы или лоджии не остеклены, то для остекления потребуется разрешение. В противном случае собственника смогут оштрафовать на пять тысяч рублей, а конструкцию придется демонтировать.

Дополнительно могут оштрафовать за отделку балкона без разрешения некоторыми видами пластика, например, сайдингом. В этом случае штраф будет выписан за нарушение противопожарных правил.

Вам будет интересно Депутаты Ленобласти поддержали закон о введении QR-кодов Заседание комиссии Законодательного собрания Ленобласти, где 30 ноября обсуждался законопроект о QR-кодах, прошло при закрытых дверях без журналистов. Большинство из заседавших... 30.11.2021 624

Если при остеклении была перепланировка или переоборудование — демонтаж стены или выноса на балкон батареи отопления — штраф может быть увеличен еще на 2500 рублей.