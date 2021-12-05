Эксперты предсказали предновогодний рост цен на жилье

Автор: Гузель Галимова
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Стоимость жилья до конца 2021 года может вырасти на 5%, считают эксперты.

Как передают «Известия» со ссылкой на экспертов, рост цен будет обусловлен сразу несколькими факторами. Цены на жилья в России вырастут из-за подорожания кредитных продуктов, связанное с увеличением ключевой ставки Центробанка.

Кроме того, из-за обесценивания рубля граждане России предпочли вкладывать деньги в недвижимость. Кроме того, в конце года многие получают годовые премии, что также может заставлять людей задуматься о покупке квартиры.

«Активизации покупательского спроса также будет способствовать ожидание роста ипотечных ставок в ближайшем будущем. Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5–0,75 п.п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9–10 процентов», — сказал изданию управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
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