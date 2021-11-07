Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиян

На сегодняшний день единственным возможным способом покупки жилья для большинства россиян является ипотека, заявил в интервью РИА Новости глава «Сбербанка» Герман Греф.

Он отметил, что несмотря на рост цен на квартиры доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру ипотечных программ с господдержкой.

«Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка», — ответил.

Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне.

Ранее мы сообщали, что льготную ипотеку в России распространят на покупку частных домов. Напомним, программу льготной ипотеки продлили до июля 2022 года. При этом ипотечная ставка будет повышена до 7%, а предельная сумма кредита по льготной ипотеке для всех регионов составит 3 млн рублей. А льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года.