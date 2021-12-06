В Ленобласти произошел масштабный блэкаут

Свет пропал в нескольких районах региона.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, без света остались Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Отрадное и Мга. Также перебой света были в Мурино.

Аварийные службы оперативно ликвидировали аварию.

Местные жители в свою очередь писали об отключениях воды и тепла — встали электрические насосные станции.