В Ленобласти произошел масштабный блэкаут

Свет пропал в нескольких районах региона.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, без света остались Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Отрадное и Мга. Также перебой света были в Мурино.
Аварийные службы оперативно ликвидировали аварию.
Местные жители в свою очередь писали об отключениях воды и тепла — встали электрические насосные станции.
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26.11.2021 259