В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 6 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров от снега.

А-181 «Магистральная»:

  • км 30-32, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов от СБО.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ремонт СБО.
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