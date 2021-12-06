Юниорка из Гатчины победила в XXI Международном детском турнире по настольному теннису

Екатерина Иванова стала победительницей XXI Международного детского турнира по настольному теннису памяти Николая Никитина.

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Гатчинского района в групповом этапе Екатерина обыграла соперниц из Архангельска, Гродно, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, а в финальной части соревнований победила ещё 5 раз, в том числе, взяв верх над спортсменкой из Москвы со счетом 3-0.

Как уже ранее писал ivbg.ru, теннисистки из Ленобласти заняла I место на Спартакиаде молодежи России. А спортсмену из Ленобласти Максиму Гребневу присвоили звание «Мастер спорта России международного класса» по настольному теннису.