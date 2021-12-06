Видео: «Нива» едва не провалилась под лед на севере Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами инцидента, произошедшего в историческом районе Петербурга. Там водитель внедорожника решил проехать по замерзшему водоему и едва не провалился под лед.

Фото и видео происшествия разместили днем, 6 декабря в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Как отметила очевидец, неудачный заезд произошел на Парнасе, напротив дома по улице Валерия Гаврилина, 3к1.

Нива провалилась под лед. Если бы вовремя не помогли вытащить, то к утру возможно бы вмерзла до весны.
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03.12.2021 158
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