Видео: «Нива» едва не провалилась под лед на севере Петербурга

Очевидец поделился кадрами инцидента, произошедшего в историческом районе Петербурга. Там водитель внедорожника решил проехать по замерзшему водоему и едва не провалился под лед.

Фото и видео происшествия разместили днем, 6 декабря в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Как отметила очевидец, неудачный заезд произошел на Парнасе, напротив дома по улице Валерия Гаврилина, 3к1.

Нива провалилась под лед. Если бы вовремя не помогли вытащить, то к утру возможно бы вмерзла до весны.