У двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, нашли новый штамм коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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Два случая заражения «омикроном» зафиксированы в России. Новый штамм был завезен из Южной Африки.

Как передает Telegram-канал Baza, информация об этом появилась днем, 6 декабря. Роспотребнадзор сообщает, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм.

Однако в ведомстве призывают не паниковать — сегодня в ВОЗ заявили, что по предварительным данным, «омикрон» вызывает лёгкую форму коронавируса и от мутации на данный момент никто не умер.

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02.12.2021 359
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