У двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, нашли новый штамм коронавируса

Два случая заражения «омикроном» зафиксированы в России. Новый штамм был завезен из Южной Африки.

Как передает Telegram-канал Baza, информация об этом появилась днем, 6 декабря. Роспотребнадзор сообщает, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм.

Однако в ведомстве призывают не паниковать — сегодня в ВОЗ заявили, что по предварительным данным, «омикрон» вызывает лёгкую форму коронавируса и от мутации на данный момент никто не умер.