«АвтоВАЗ» отзывает «Ларгусы» у владельцев из-за проблем с трубопроводом

Автор: Анастасия Щербакова
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«АвтоВАЗ» отзывает универсалы и фургоны «Lada Largus», выпущенные в 2017-2018 годах. Машины хотят проверить на исправность топливного трубопровода.

Об этом в понедельник, 6 декабря сообщает 47news со ссылкой на «Лада.онлайн». Какое количество машин собираются отзывать не сообщается. Всего за 2017-2018 года было выпущено больше 95 тысяч автомобилей  «Largus».

Владельцам автомобилей попавших под отзывную кампанию предлагается в удобное время, связаться с ближайшим официальным дилерским центром LADA для согласования сроков проведения соответствующих работ на автомобиле. Все необходимые работы будут выполнены официальным дилерским центром LADA бесплатно.

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