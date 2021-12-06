Нижне-Свирский государственный заповедник делится продолжением сериала «Мама-медведица и ее косолапики».

На камеру фотоловушки заповедника семейство косолапых попало еще в середине ноября. Оказывается, они уже давно отыскали аппаратуру, но медведицу камера не беспокоила. Только медвежата с огромным удовольствием изучали свое новое «открытие».

«При идеальном раскладе мы не увидим многодетную семью медведей до весны. А на 2021-й год сезон сериала «Мама-медведица и её косолапики» закрывается и благодарит всех зрителей за внимание» – отметили в заповеднике.

Специалисты отмечают, что рождение четверых и более медвежат у бурых медведей — очень редкое явление. Обычно приплод состоит из двух-трех детенышей.

Ранее мы рассказывали, что все медведи, которые содержатся в центре реабилитации животных «Велес», впали в зимнюю спячку.