«Без мишек как-то пусто»: все косолапые обитатели центра «Велес» впали в зимнюю спячку

Все медведи, которые содержатся в центре реабилитации животных «Велес», впали в зимнюю спячку.

Всего там живут 22 косолапых. И все до одного отошли ко сну ко 2 декабря. Первыми в центре спать отправились Потап и Тоня, а также трехлапая постоялица Маша.

Всех проезжающих возле «Велеса» призвали не шуметь — на воротах центра вывесили плакат с надписью «Тихо! Медведи спят». Ниже указано, что за шлагбаумом начинается зона тишины.

В «Велесе» отметили, что без мишек в центре стало пустовато.