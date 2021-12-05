«Без мишек как-то пусто»: все косолапые обитатели центра «Велес» впали в зимнюю спячку

Все медведи, которые содержатся в центре реабилитации животных «Велес», впали в зимнюю спячку.
Всего там живут 22 косолапых. И все до одного отошли ко сну ко 2 декабря. Первыми в центре спать отправились Потап и Тоня, а также трехлапая постоялица Маша.
Всех проезжающих возле «Велеса» призвали не шуметь — на воротах центра вывесили плакат с надписью «Тихо! Медведи спят». Ниже указано, что за шлагбаумом начинается зона тишины.
Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным, ВК
В «Велесе» отметили, что без мишек в центре стало пустовато.
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02.12.2021 184