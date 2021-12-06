В Тайцах начала работу выставка, посвященная Александру Невскому

Выставка «Александр Невский — герой на все времена» приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя.

В экспозицию, которая разместилась в парке усадьбы Демидовых в Тайцах, вошли фоторепродукции миниатюр Лицевого летописного свода XVI века, копий произведений искусства художников XVIII-XIX веков — Генриха Семирадского, Михаила Несторова, Владимира Боровиковского, Виктора Васнецова, советских плакатов и афиш, а также картин современных авторов ― Ирины Антоновской, Александра Добрягина, Юрия Пантюхина.

Усадьба Демидовых находится недалеко от поселка Тайцы вдали от туристических маршрутов, особняк построил промышленник Александр Демидов в 1770 году. К сожалению, сейчас усадьба пребывает в плачевном состоянии. Путеводители по Ленобласти включают ее в десятку самых красивых заброшенный усадеб региона.