Суд постановил выдворить из России популярного бойца ММА Чоршанбиева

Чоршанбе Чоршанбиева вышлют из страны за опасную езду в Москве.
Об этом в понедельник, 6 декабря пишет РИА Новости. Спорт. Соответствующее решение вынес Останкинский суд Москвы.
«Чоршанбиев Ч.А. признан виновным и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей в доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщают в пресс-службе суда.
Также известно, что дожидаться отбытия из страны приезжий спортсмен будет в Центре временного содержания иностранцев МВД.
Суровое наказание осужденный получил за езду без прав и страховки, а также создание опасной ситуации в Лефортовском тоннеле. Помимо этого, свои «подвиги» он выкладывал в интернет.
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06.12.2021 32