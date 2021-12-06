Суд постановил выдворить из России популярного бойца ММА Чоршанбиева

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: YouTube канал «Правда»

Чоршанбе Чоршанбиева вышлют из страны за опасную езду в Москве. 

Об этом в понедельник, 6 декабря пишет РИА Новости. Спорт. Соответствующее решение вынес Останкинский суд Москвы.

«Чоршанбиев Ч.А. признан виновным и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей в доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщают в пресс-службе суда.

Также известно, что дожидаться отбытия из страны приезжий спортсмен будет в Центре временного содержания иностранцев МВД.

Суровое наказание осужденный получил за езду без прав и страховки, а также создание опасной ситуации в Лефортовском тоннеле. Помимо этого, свои «подвиги» он выкладывал в интернет.

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06.12.2021 32
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