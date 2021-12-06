Материнский капитал увеличится на 55 тысяч рублей за 2 года

Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Изменения в размере материнского капитала произойдут в течение последующих двух лет, передает пресс-служба Правительства РФ.

Так, увеличение выплат многодетным семьям составит 55 тысяч, а родившим первого ребенка — 40 тысяч рублей.

Тем, кто стал родителем до 31 декабря 2019 года, а также родившим первого ребенка, выплата будет составлять 503 тысячи в следующем году. Что касается 2023 и 2024 года, размеры маткапитала для таких семей составят 523 и 544 тысячи рублей соответственно.

Изменения коснутся и объемов денежных средств для семей, где есть два ребенка и больше. Так, им будут выплачивать 665,009 тыс. рублей в 2022 году, 691,609 тыс. в 2023-м и 719,273 тыс. рублей в 2024-м.

Ранее стало известно, какие категории пенсионеров в России начнут получать увеличенную пенсию.