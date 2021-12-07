Во время новогодних праздников необходимо вводить ограничения на продажу спиртного, а также сделать все культурно-массовые мероприятия бесплатными, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
— Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической, — предупредил Хамзаев.
Он отметил, что необходимы конкретные меры по защите здоровья россиян. По словам депутата, во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя.
— Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру, — подчеркнул Хамзаев.
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04.12.2021 383