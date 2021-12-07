Дрозденко: «Проводить праздничные мероприятия можно, если они проводятся безопасно»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции заявил, что дополнительные ограничения на новогодние праздники не планируются.

Как передает Online47 днем, 7 декабря, Александр Дрозденко проводит итоговую пресс-конференцию, посвящённую итогам заканчивающегося года. Один из вопросов, который поднял глава региона, касался дополнительных ковид-ограничений.

По информации наших коллег, новых ограничений в Ленинградской области к новогодним праздникам пока вводить не планируется.

Мы ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и то, мы пошли навстречу детским садам, школам, домам культуры. Проводить праздничные мероприятия можно, если они проводятся безопасно, то есть если у участников есть ПЦР-тесты и QR-коды, — заявил Дрозденко.